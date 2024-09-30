В Париже неизвестные обокрали бутик Louis Vuitton почти на миллион евро

Сегодня утром в Париже совершен налет на бутик Louis Vuitton, расположенный на бульваре Сен-Жермен, 170.

Как стало известно Le Figaro из источников в полиции, четыре преступника прибыли на место происшествия около 4:30 утра, задним ходом своей машины протаранили витрины и за четыре минуты украли большую часть товаров магазина – более 100 предметов роскоши. Источник указывает, что на данный момент ущерб от взлома оценивается в 900 тысяч евро.

На месте происшествия работала полиция, преступников ищут.

Париж, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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