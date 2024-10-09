Самолет Air France пролетел над Ираком во время ракетного удара Ирана – ракеты экипаж видел из кабины

Авиакомпания Air France объявила 9 октября, что начала внутреннее расследование по поводу полета одного из ее самолетов 1 октября над Ираком во время ракетной атаки Ирана на Израиль. Борт выполнял рейс Париж-Дубай.

«1 октября появилась информация о готовящемся нападении Ирана на Израиль с отправкой баллистических ракет. Не дожидаясь указаний иракских властей, Air France приняла решение приостановить полеты своих самолетов над воздушным пространством страны с 17:00 по всемирному времени», – указывается в пресс-релизе компании, переданном AFP.

Air France уточняет, что в тот день ее рейс AF662 летел над южным Ираком, когда началась иранская атака. «Он покинул воздушное пространство страны незадолго до 17:00. Воздушное пространство Ирака было официально закрыто местными властями только в 17:56 по всемирному времени», – говорится в сообщении.

В пресс-релизе напоминается, что самолеты Air France «уже избегали воздушного пространства Израиля, Ливана и Ирана » и что «полеты над воздушным пространством Ирака были ограничены конкретным коридором, используемым всеми авиакомпаниями». Баллистические ракеты летают на большей высоте, чем летают авиалайнеры. Но, по данным LCI, пилоты рейса AF662 «видели ракеты из кабины». Напомним, что 1 октября Иран выпустил по Израилю 200 баллистических ракет.

На вопрос LCI Лоран Век, член офиса Национального союза пилотов авиакомпаний, заявил, что «факты установлены и известны, самолет оказался в этом иракском коридоре в самом разгаре боевых действий Ирана против Израиля». «Свет должен быть пролит. Сегодня с комиссией по охране труда, технике безопасности и условиям труда обязательно свяжутся, мы хотим знать, что произошло», – добавил он.

Париж, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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