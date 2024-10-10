Все будет плохо – немецкий институт рассказал, что будет с Украиной, если в США к власти придет Трамп, а Германия сократит финансирование

Немецкий Кильский исследовательский институт в четверг, 10 октября, рассказал о том, что будет с Украиной в случае, если Дональд Трамп вернется в Белый дом, а Германия свернет свою деятельность.

«Со следующего года Украина может столкнуться со значительным дефицитом помощи», – пишет институт в пресс-релизе, в котором перечислена военная, финансовая и гуманитарная помощь, обещанная и доставленная Украине после начала СВО.

По прогнозам исследовательского института, если западные доноры в 2025 году сохранят свои отчисления, то военная и финансовая помощь Украине составит 59 и 54 миллиарда евро.

И наоборот – помощь сократится вдвое, до 29 и 27 миллиардов евро, если США и Германия сократят свои отчисления в пользу финансово зависимой от них страны. Резкое падение трат, правда, может быть компенсировано другими обсуждаемыми финансовыми рычагами, такими как военные взносы, «координируемые НАТО» или «кредиты», основанные на «замороженных российских активах». Но дело в том, что эти «недавно обсуждавшиеся механизмы финансирования» не имеют особого значения. В случае одобрения они окажут ценную помощь, но могут быть лишь паллиативом, – так считает профессор Пьетро Бомпрецци из Кильского института. Эти средства не смогут полностью заменить регулярную двустороннюю помощь, за счет которой Украина, фактически, и существует.

По последним данным Кильского института, по состоянию на 30 августа 2024 года двусторонняя помощь, обещанная Украине с начала войны, составляет 397 миллиардов евро, в том числе 153,8 миллиарда военной помощи, 221 миллиард финансовой помощи (кредиты) и 22,3 миллиарда гуманитарной помощи.

Ведущими донорами являются Европейский Союз (240,9 миллиарда), США (100,2 миллиарда) и Великобритания (13,9 миллиарда).

Только с точки зрения военной помощи ЕС и США идут рука об руку: каждая из них пообещала выделить около 66 миллиардов евро. Но американская помощь поступает в Украину быстрее, поскольку 87% обязательств США уже направлено на конкретное вооружение и технику, по сравнению с лишь 66% обязательств, выполненных со стороны ЕС.

Берлин, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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