Русский на велосипеде приехал в один из немецких военных центров, где тренируются солдаты НАТО

Русский на велосипеде приехал на территорию крупного учебного центра бундесвера в немецком городе Гарделеген. Как сообщает немецкая пресс СА, там он был обнаружен и опрошен немецкими военными.

«Подтверждаем инцидент, произошедший 10 октября 2024 года на территории центра боевой подготовки армии. Инцидент показал, что наши меры безопасности в центре боевой подготовки работают», – рассказали СМИ в бундесвере.

Объект, где солдаты отрабатывают, в частности, якобы возможное нападение России на НАТО, расположен на площади около 23 000 га. По его периметру есть шлагбаумы и предупреждающие знаки. Русский пояснил, что случайно оказался на этой территории, и его отпустили. При этом военная полиция предупредила Минобороны ФРГ, что попытку шпионажа все равно исключать нельзя.

Берлин, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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