Фон дер Ляйен: в странах ЕС обсуждают экстренные меры защиты границ от России и Белоруссии

В странах ЕС обсуждают экстренные меры, которые могут принимать государства, граничащие с РФ и Белоруссией. Якобы, это необходимо для охраны их границ, заявила по итогам европейского саммита глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Пограничные с Россией и Белоруссией страны сталкиваются с давлением на границах. Они должны иметь эффективные соответствующие меры, которые можно принять временно для защиты границ, которые мы сейчас обсуждаем», – цитирует политика РИА Новости.

Фон дер Ляйен указала, что речь идет о Польше, Прибалтике и Финляндии.

Брюссель, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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