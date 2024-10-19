Франция выступает за немедленное приглашение Украины в НАТО

Франция считает «первоочередной задачей» согласовать приглашение Киева в НАТО. Об этом заявил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад.

Он уточнил, что Париж понимает, что процесс вступления в НАТО может оказаться «довольно долгим».

«Приглашение – это первый этап, политический сигнал, мы могли бы сделать это уже сейчас. Мы стараемся убедить наших партнёров, даже с учётом того, что процесс вступления долог и требователен», – сказал Аддад в интервью газете Паризьен.

Кроме того, он заявил, что Франция собралась «сопроводить» Украину на пути в Евросоюз и альянс. Министр утверждает, что это необходимо для того, чтобы «обеспечить безопасность Европы».

Напомним, что Владимир Зеленский первым пунктом своего плана победы над Россией обозначил приглашение Украины в НАТО.

Париж, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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