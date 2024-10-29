Кража века – мошенникам досталось более 24 тонн элитного британского сыра

Базирующаяся в Лондоне компания Neal's Yard Dairy сообщила на прошлой неделе, что стала жертвой очень необычного ограбления.

«Молочная ферма Neal's Yard стала жертвой кражи, в результате которой было утеряно 24,25 тонны сыра «Чеддер» в тканевой упаковке», – говорится в сообщении компании в социальных сетях.

Компания заявила, что к ней обратился «покупатель-мошенник, выдававший себя за законного оптового дистрибьютора крупного французского ритейлера».

Фирма, которая продает высококачественные британские и ирландские сыры в магазины и рестораны по всему миру, узнала о мошенничестве, когда было уже слишком поздно. Сыры, которые были получены от трех разных производителей-ремесленников, были переданы мошенникам.

В сообщении говорилось: «Более 950 головок сыра Hafod, Westcombe и Pitchfork Cheddar были доставлены до того, как мошенничество было обнаружено. Несмотря на значительный финансовый удар, мы выполнили свои обязательства перед нашими мелкими поставщиками и полностью заплатили всем трем производителям сыра».

Знаменитый шеф-повар Джейми Оливер призвал свои миллионы подписчиков в социальных сетях быть бдительными в отношении украденных товаров, которые, по его словам, обошлись фирме в 300 000 фунтов стерлингов (390 000 долларов США).

Оливер сказал в видео: «Вы подумаете, что я шучу, но это не так – произошло крупное ограбление сыра. Был украден один из лучших в мире сортов сыра чеддер».

Назвав кражу «настоящим позором», Оливер продолжил: «Если кто-то услышит о том, что дорогой сыр продается по дешевке, то это, вероятно, какие-то нехорошие люди продают его».

Задаваясь вопросом, что воры могут сделать с «грузовиками шикарного сыра», он сказал: «Они собираются снять его с ткани, разрезать, натереть и избавиться от него в индустрии быстрого питания, в коммерческой индустрии? Я не знаю – это кажется действительно странным объектом кражи».

Компания Neal's Yard Dairy заявила, что «сотрудничает с правоохранительными органами для выявления виновных в этом мошенничестве».

Представитель столичной полиции сообщил CNN в электронном письме, что им сообщили о краже 21 октября. В заявлении также говорится: «Расследование обстоятельств продолжается. Арестов не было».

Лондон, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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