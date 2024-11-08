Орбан: США выйдут из конфликта на Украине, а Европа не сможет финансировать его в одиночку

Соединенные Штаты Америки под руководством Дональда Трампа «выйдут» из конфликта на Украине, а Европа не сможет финансировать ее в одиночку. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по государственному радио перед началом сегодняшнего неформального саммита ЕС в Будапеште, сообщило агентство Reuters. На данный момент, напомним, США предоставляет Украине самый крупный объем помощи среди всех союзников.

«Американцы выйдут из этого конфликта, – сказал Орбан о последствиях победы республиканца Трампа на президентских выборах. – Европа не может финансировать это в одиночку... Есть те, кто хочет и дальше отправлять огромные суммы на эту проигранную историю, но число тех, кто молчит... и кто осторожно указывает, что мы должны адаптироваться к новой ситуации, растет».

В четверг, после встречи Европейского политического сообщества в Будапеште, Орбан заявил, что «лагерь, выступающий за мир», значительно расширился после победы Трампа на выборах.

Премьер-министр Венгрии уже давно критикует военную помощь Запада Украине – по его словам, тратить на нее все больше денег означает лишь затягивание конфликта. Он также выступает против экономических санкций, введенных Западом против России.

Будапешт, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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