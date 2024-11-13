Полиция Италии выявила большую европейскую сеть по изготовлению и продаже поддельных произведений искусства

Итальянская полиция раскрыла крупномасштабную общеевропейскую сеть по изготовлению и продаже поддельных произведений искусства, приписываемых некоторым из крупнейших имен в современном искусстве, включая Бэнкси, Пабло Пикассо и Энди Уорхола.

Около 38 человек были взяты под стражу в Италии, Испании, Франции и Бельгии по подозрению в сговоре с целью сбыта краденых товаров, подделки документов и незаконной продажи произведений искусства, говорится в совместном заявлении военизированного отряда карабинеров по защите произведений искусства и прокуратуры Пизы, опубликованном в понедельник.

Главный прокурор Пизы Тереза ​​Анджела Камелио заявила, что эксперты из архива Бэнкси, которые помогали в расследовании, считают понедельничную операцию «крупнейшим актом защиты творчества Бэнкси».

Pest Control, офис, представляющий интересы художника Бенкси, на своем веб-сайте сообщает, что подделки – обычное дело, и призывает людей, желающих купить работы Бэнкси, остерегаться «дорогих подделок».

Среди других предположительно поддельных художников были такие гиганты искусства XIX и XX веков, как Клод Моне, Винсент Ван Гог, Сальвадор Дали, Генри Мур, Марк Шагал, Фрэнсис Бэкон, Пауль Клее и Пит Мондриан.

Следователи заявили, что изъяли более 2100 поддельных произведений искусства потенциальной рыночной стоимостью около 200 миллионов евро (215 миллионов долларов США) и обнаружили шесть мастерских по изготовлению подделок, в том числе две в Тоскане, одну в Венеции и еще несколько в других странах Европы.

Расследование началось в 2023 году, когда полиция изъяла около 200 поддельных произведений искусства из коллекции бизнесмена в Пизе, включая копию рисунка итальянского художника Модильяни.

Это привело их к подделкам, продаваемым аукционными домами по всей Италии, и к связи с известной группой, которая, как полагают, специализируется на подделках работ Бэнкси и Уорхола.

По словам следователей, для повышения своей репутации неназванные подозреваемые организовали две выставки Бэнкси с опубликованным каталогом в престижных местах в Местре недалеко от Венеции и Кортоне в Тоскане.

Рим, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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