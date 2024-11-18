Газета Figaro удалила из статьи данные о разрешении Киеву от Британии и Франции бить дальними ракетами по России

Французская газета Figaro, сообщившая в воскресенье, что Франция и Великобритания разрешили Украине наносить удары по территории РФ с использованием своих дальнобойных ракет SCALP и Storm Shadow, удалила информацию об этом из статьи на своем сайте, сообщают РИА Новости.

Ранее в тексте было сказано, что «французы и англичане дали разрешение Украине наносить удары вглубь территории РФ, используя их ракеты Scalp/Storm Shadow». После обновления осталась информация со ссылкой на газету New York Times и агентство Франс Пресс о разрешении со стороны США использовать дальнобойные ракеты.

Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории РФ, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары вглубь территории РФ с использованием своих дальнобойных вооружений, утверждало издание Figaro.

Агентство Axios со ссылкой на источник утверждает, что ракеты Киеву Запад разрешил применять только для ударов по Курской области. Собеседник портала назвал мотивом для этого решения «желание удержать Северную Корею от отправки дополнительных войск в Россию».

Париж, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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