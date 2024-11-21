Россия впервые с 2022 года стала лидером поставок газа в ЕС

Россия в сентябре впервые с мая 2022 года стала крупнейшим поставщиком газа в Евросоюз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Европейские компании в сентябре приобрели у России газ на 1,4 млрд евро – на треть больше, чем в августе 2024 г. и чем в сентябре 2023 г. Около 40% поставок составляет сжиженный природный газ, 60% – трубопроводный. Таким образом, российская доля в объеме поставок газа в сентябре составила 23,74% против 16,54% в августе. В мае 2022 года он занимал в импорте 22,9%.

На втором месте стоит Алжир, сокративший поставки на с 15% по сравнению с предыдущим месяцем – до 1,1 млрд евро. США в сентябре нарастили продажи на 21% до 990,2 млн евро и заняли третье место. Норвегия стала четвертой: отгружаемые объемы выросли на 7% до 975 млн евро. Великобритания сократила поставки в 2,4 раза и стала пятой с 429,2 млн евро.

По итогам встречи в Турине 29-30 апреля министры энергетики стран G7 договорились продолжить работу по сокращению зависимости от российского газа. По утверждению стран «семерки», они добились значительного прогресса в снижении зависимости от российского топлива, в том числе за счет экономии энергии и сокращения спроса на газ. Министры энергетики указали на важность увеличения поставок сжиженного природного газа (СПГ). Они также сочли уместными инвестиции в этот сектор для преодоления кризиса и решения проблемы «потенциального дефицита газа». В исключительных случаях для ускорения отказа от российских энергоносителей также допускаются государственные инвестиции в газовый сектор.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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