И им тоже надо: Франция хочет создать новую баллистическую ракету

Французский журнал Challenges.узнал о планах Парижа создать новую баллистическую ракету. По данным издания из источников а правительстве страны, Генштаб Вооруженных сил Франции и генеральное управление вооружений обсуждают проект баллистической ракеты наземного базирования дальностью действия значительно выше 1 тыс. км. Предполагается, что характеристики снаряда будут схожи с иранской «Фаттах», китайскими DF21 и DF26. В проект закладывается возможность смены траектории полета вплоть до последнего момента.

Стоимость разработки ракеты оценивается в сотни миллионов евро. Проект может взять на себя французская компания ArianeGroup. Ракета может стать частью европейского проекта ELSA по разработке дальнобойной ракеты наземного базирования, в нем также участвуют Великобритания, Германия, Италия, Польша и Швеция.

Как отмечает Challenges, дискуссии ведутся на фоне применения баллистических ракет Россией, Израилем и Ираном.

Париж, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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