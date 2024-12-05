Макрон сегодня будет принимать отставку главы правительства Франции

Премьер-министр Франции Мишель Барнье подаст президенту республики Эмманюэлю Макрону прошение об отставке утром 5 декабря по итогам вотума недоверия в Национальном собрании. Об этом сообщила газета «Фигаро» со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

Издание, которое цитирует ТАСС, отмечает, что «Мишеля Барнье в четверг утром ожидают в Елисейском дворце, чтобы он официально вручил прошение об отставке».

Ранее телеканал BFMTV сообщил, что французский лидер намерен назначить нового премьера в течение 24 часов после вотума недоверия правительству Барнье.

Правительство 73-летнего Барнье, назначенного на пост премьера 5 сентября, стало самым недолговечным в истории Пятой республики: оно проработало всего 90 дней.

Париж, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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