Евросоюз может распасться за полгода из-за эгоизма таких крупных государств-членов, как Франция и Германия. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в программе «Субботние диалоги» общественного вещателя STVR, сообщает ТАСС.

«Не будем удивляться тому, что может произойти с Евросоюзом <…> опасаюсь, что [негативные изменения произойдут] во имя эгоистических национальных целей этих крупных стран [сообщества], – сказал премьер. – ЕС может рассыпаться за полгода как карточный домик».

Крупные страны Евросоюза, по его словам, продвигают в объединении свои интересы в ущерб общим. Фицо прогнозирует тяжелые времена и отсутствие стабильности. Глава правительства Словакии считает, что ЕС должен уважать итоги выборов в суверенных странах, если на них победили политические силы, курс которых расходится с представлениями сообщества.

«Я буду очень жестко отстаивать [в ЕС] национальные интересы Словакии», – сказал Фицо. По его словам, он готов наложить вето на предложения, которые будут выноситься на утверждение Европейского совета, если они могут навредить Словакии.

Премьер проинформировал, что на предстоящей неделе отправится в Бразилию, с руководством которой обсудит бразильско-китайский план мирного урегулирования конфликта на Украине.

Братислава, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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