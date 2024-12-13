Макрон назначил нового премьер-министра Франции – ему уже грозят вотумом недоверия

Президент Франции Эмманюэль Макрон назначил на пост премьер-министра Франсуа Байру, сообщает Елисейский дворец.

Байру 73 года. Он возглавляет центристскую партию «Демократическое движение», которая входит в пропрезидентскую политическую коалицию «Вместе».

Отметим, что Байру занимал пост министра образования Франции в 1993-1997 годах, выдвигался кандидатом в президенты на выборах 2002, 2007 и 2012 годов.

Байру сменил на посту главы правительства 73-летнего Мишеля Барнье, ушедшего в отставку после того, как республиканский парламент 4 декабря выразил ему вотум недоверия. 5 декабря Макрон принял прошение Барнье об отставке кабмина.

Правительство Барнье стало самым недолговечным в истории Пятой республики: оно проработало всего 90 дней.

Тем временем, левая партия «Непокорившаяся Франция» объявила, что вынесет вотум недоверия новому правительству во главе с Байру. С таким заявлением выступила лидер фракции партии в парламенте Матильда Пано, передает РИА «Новости».

«У страны есть два выбора: продолжение политики неудач Франсуа Байру или разрыв. Депутатам будет доступно два варианта: поддержка и спасение Макрона или цензура. Мы сделали свой», – написала она в соцсети Х.

Добавим, последние соцопросы, которые приводит французская пресса, показывают, что более половины французов недовольны действующим президентом Макроном и поддерживают идею с его уходом в отставку.

Париж, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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