Во Франции водитель высокоскоростного поезда вышел из кабины прямо во время движения

Во Франции расследуют ЧП на железной дороге – водитель высокоскоростного поезда (TGV) вышел из движущегося состава. В результате инцидента встало все юго-восточное направление. Тысячи пассажиров, путешествующие на Рождество, не смогли попасть вовремя туда, куда они направлялись, сообщает Национальное общество Французские железные дороги (Sncf).

Как уточнили на Французских железных дорогах, как только машинист покинул место управления, сработали устройства автоматической остановки поезда, и поезд остановился автоматически.

«Безопасность пассажиров поезда никогда не подвергалась угрозе, как и безопасность движения, поскольку центр управления движением был немедленно предупрежден автоматически, – заверили в компании. – Все работало очень хорошо, поскольку пользователи не подвергались опасности.

Инцидент произошел около 20:00 в Крисенуа, в северо-центральном департаменте Сена и Марна. Значительные задержки (до пяти часов) касались отправления или прибытия около десяти скоростных поездов в Лион до пяти часов.

Париж, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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