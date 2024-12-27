Вучич: через год «Северный поток» будет куплен и по нему пойдет газ из России в Европу

Президент Сербии Александр Вучич сделал интересный прогноз относительно будущего «Северного потока». По его мнению, которое он озвучил в интервью Handelsblatt, не позднее чем через год трубопровод «Северный поток» станет собственностью инвестора из США, и газ будет поступать по нему из России в Европу.

«Запомните мои слова. Один год до запуска «Северного потока»!» – заявил Вучич.

Напомним, что 26 сентября 2022 года газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» были повреждены в результате диверсии. Президент России Владимир Путин обвинил в случившемся Запад. Швеция, Дания и Германия взялись за расследование инцидента, но первые две страны закончили разбирательства, не определив виновных.

В августе 2024 года в Германии выдали ордер на арест по делу о подрывах «Северных потоков». Сообщалось, что в диверсии подозреваются трое граждан Украины. Предположительно, дайверы могли прикрепить к трубопроводам взрывные устройства. В конце августа Der Spiegel писал, что Владимир Ш., разыскиваемый немецкими властями по делу о подрыве «Северных потоков», бежал из Польши и пересек границу с Украиной на автомобиле украинского посольства в Варшаве.

В конце ноября генпрокурор ФРГ Йенс Роммель сообщил, что генпрокуратура Германии установила личности двоих подозреваемых в подрывах трубопроводов.

Белград, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube