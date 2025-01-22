Каллас призвала ЕС увеличить расходы на оборону за счет школ и медицины

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о необходимости нарастить странами ЕС расходов на оборону, даже если это потребует сокращения трат на образование и здравоохранение.

Дипломат отметила, что в 2024 голу страны ЕС вместе потратили порядка 1,9% ВВП на оборону, тогда как Россия, по ее утверждению, потратила 9%.

«Мы тратим миллиарды на наши школы, благосостояние, здравоохранение, но, если мы не будем тратить больше на оборону, все это будет поставлено под вопрос», – заявила Каллас на конференции Европейского оборонного агентства (цитата по «Прайм»).

Глава дипломатии ЕС также поддержала президента США Дональда Трампа, ранее обвинившего Евросоюз в недостаточных оборонных затрат. По ее мнению, пришло время увеличивать инвестиции в сфере обороны.

Каллас также отметила, что ЕС выделил Украине около 134 млрд евро, включая 50 млрд на военную помощь. Она верит, что с помощью Евросоюза Украина «сможет одержать победу» в конфликте.

Брюссель, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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