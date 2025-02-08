Полуголая женщина пыталась сорвать митинг правых в Мадриде

Голая до пояса активистка движения Femen пыталась сорвать в Мадриде митинг правых сил Европы, сообщает Europa Press.

Женщина с голой грудью появилась во время первого выступления лидера Консервативной народной партии Эстонии Мартина Хельме. Она ворвалась в зал отеля Marrriot Auditorium, где началась встреча с участием сторонников правых сил Испании и других европейских стран, а также различных политиков, в том числе премьер-министра Венгрии Орбана и лидера парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, сообщает РИА «Новости». Однако женщина была быстро удалена из зала охраной мероприятия.

В 2024 году глава Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль, премьер Венгрии Виктор Орбан, возглавляющий партию «Фидес», и глава чешской партии ANO экс-премьер Бабиш на пресс-конференции в Вене объявили о формировании политического альянса «Патриоты за Европу» в Европейском парламенте. Всего на момент официального создания фракции в нее вошли 84 депутата из 14 партий, представляющих 12 стран, среди которых – Франция, Италия, Испания, Нидерланды, напоминает РИА «Новости».

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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