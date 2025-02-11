Сотрудникам мэрии бельгийского города запретили целовать друг друга по утрам и критиковать действия власти

Больше никаких объятий по утрам: 1400 муниципальным служащим города Лёвен в Бельгии больше не разрешено целовать друг друга в щеку и обниматься в качестве приветствия. Это правило установлено «новым кодексом поведения» на работе под названием «Компас», оно было разослано по почтовым ящикам всем сотрудникам, сообщает бельгийское СМИ VRT NWS.

«Этот кодекс поведения является частью политической заботы о том, чтобы относиться друг к другу с уважением», – пояснили в мэрии. Это решение также было принято в соответствии с рекомендациями в области здравоохранения, вынесенными еще во время пандемии: «Мы увидели, что люди стали более склонны соблюдать дистанцию ​​после COVID-19, а теперь и в связи с эпидемией гриппа».

Кодекс поведения «Компас» также запрещает сотрудникам «критиковать политические решения», принимаемые городом Лёвен. «Это не так уж и безумно. Подобные соглашения заключают и другие организации. Лучше всего формулировать критику внутренне. Мы – крупная организация, в которой работает около 1400 человек. Поэтому нам нужны четкие указания », – отметили в мэрии.

Источники в мэрии отмечают, что эти нововведения «отчасти являются результатом просьбы самих сотрудников». «Приводимые нами примеры основаны на опыте, полученном в городе за последние десятилетия, а также на событиях, которые нам известны в других местных органах власти или частных компаниях» , – поясняет он. Таким образом, цель состоит в том, чтобы предоставить сотрудникам основу, которая позволит им «лучше понять, в чем на самом деле заключаются обязанности, возложенные на них в офисе». Предполагается, что этот документ будет со временем и в соответствии с потребностями развиваться: «Это живой инструмент, который будет адаптироваться к контексту и вопросам сотрудников».

Лёвен, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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