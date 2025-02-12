Олаф Шольц вспомнил, что бесконечное наращивание вооружений – это плохо

Канцлер Германии Олаф Шольц высказался за прекращение «бесконечного наращивания вооружений».

«Мы бы не хотели ничего большего, чем снова поговорить о контроле над вооружениями в Европе, – отметил канцлер, слова которого приводит DPA. – Это принесло бы больше безопасности, и однажды мы должны добиться этого снова».

Однако, с точки зрения главы правительства ФРГ, вопрос контроля над вооружениями пока не стоит на повестке дня, поскольку Украина, по его утверждению, должна продолжать получать поддержку. Однако Шольц предупредил, что если все будут тратить все больше и больше на оборону, то «произойдет колоссальное наращивание вооружений», цитирует канцлера ТАСС.

Берлин, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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