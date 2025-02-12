Орбан призвал ЕС отменить антироссийские санкции в сфере энергетики

Евросоюз должен отменить санкции против России в сфере энергетики. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его мнению, ЕС требуется совершенно новая энергетическая политика.

«Я убежден, что необходимо отменить санкции в сфере энергетики, ликвидировать негативную дискриминацию атомной энергии, заново открыть закрытые маршруты поставок энергии», – заявил венгерский премьер на пресс-конференции после встречи в Будапеште с сопредседателем партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель (цитата по РИА «Новости»).

Орбан предупредил, что «главные последствия» своей провальной энергетической политики еще ждут ЕС впереди, и Евросоюз «окажется в беде». Он отметил, что сейчас европейцы вынуждены платить за энергоносители в три-четыре раза больше, чем платят в США.

Ранее сообщалось, что цены на газ в странах Европы достигли максимальных значений с февраля 2023 года. Стоимость голубого топлива резко выросла на фоне быстрого истощения истощения запасов в хранилищах из-за холодной погоды и неопределенности в отношении поставок.

Будапешт, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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