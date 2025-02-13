ЕС боится, что США заставят его восстанавливать Украину

У ЕС есть опасения, что Дональд Трамп не допустит сообщество на переговоры по урегулированию конфликта на Украине, но при этом переложит на ЕС восстановление страны, пишет газета Financial Times.

Издание ссылается на мнения более десятка высокопоставленных чиновников ЕС.

Один из спикеров, в частности, указал, что американский президент рассматривает Евросоюз лишь как источник финансирования при восстановлении Украины после окончания конфликта.

«Американцы не считают, что Европа может сыграть роль в больших геополитических вопросах, связанных с войной», – признал он.

Другой чиновник пожаловался на ограниченность материальных ресурсов ЕС, в связи с чем, по его мнению, организация не должна нести основную часть расходов по восстановлению Украины и при этом соглашаться на вторые роли в переговорном процессе.

«Нам не подойдет вариант, при котором США скажут, что согласовали прекращение огня, а все остальное на нас», – подчеркнул спикер.

Украинский чиновник заявил изданию о разочаровании Киева из-за очевидного бездействия Евросоюза в вопросе урегулирования конфликта.

«Очевидно, что все просто ждут указаний от Трампа», – цитирует источник «Российская газета».

Брюссель, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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