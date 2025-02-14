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Пятница, 14 февраля 2025, 13:43 мск

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Россия вернется в систему мировой экономики и европейской безопасности – Орбан

Фото: пресс-служба правительства Венгрии

Россия вернется в систему мировой экономики и европейской безопасности после окончания конфликта на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

Орбан также заявил, что возлагает надежду на урегулирование российско-украинского конфликта на президента США Дональда Трампа. По мнению венгерского премьер-министра, после достижения Трампом соглашения по Украине Россия вновь будет интегрирована в мировую экономику и европейскую систему безопасности.

Будапешт, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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