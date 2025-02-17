Швеция активизировала свои вооруженные силы в Арктике

Вооруженные силы Швеции активизировались в Арктике, страна заинтересована в работах на шельфе и строительстве северных портов, говорится в исследовании РАН, которое цитирует РИА Новости.

«Страна заинтересована в проведении работ на шельфе, строительстве северных портов, судостроении, развитии инфраструктуры, морского транспорта», – указано в работе.

Как отмечается в исследовании Института Европы, вооруженные силы Швеции стали уделять больше внимания арктическому региону из-за нарастающей нестабильности и экономической важности Арктики.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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