Согласья нет – совещание европейских лидеров в Париже по украинскому вопросу выявило разность позиций и подходов

Совещание ряда европейских лидеров по Украине и безопасности, завершившееся в Париже вечером в понедельник, отмечено разногласиями сторон, сообщают СМИ Франции. «Совещание в Елисейском дворце завершилось. Между европейцами раздор», – пишет Le Figaro. Судя по комментариям СМИ, длившаяся более трех часов встреча восьми руководителей европейских стран, глав Европейского совета и Еврокомиссии, а также генсека НАТО не привела к какому-либо конкретному результату, отмечает «Интерфакс».

В частности, сообщается, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал США предоставить «гарантии безопасности» Украине.

«Я готов рассмотреть возможность участия британских сухопутных войск (в миротворческой миссии на Украине – ИФ) наряду с другими, если будет достигнуто прочное мирное соглашение», – сказал Стармер после встречи в Елисейском дворце, добавив, что «поддержка со стороны Соединенных Штатов необходима».

Германский канцлер Олаф Шольц назвал подобные дебаты «крайне неуместными» и «преждевременными». По его словам, эти дискуссии в данный момент его «немного раздражают». Шольц отметил, что не хочет «навязанного Украине мира».

«Украина не может соглашаться со всем, что ей предлагают, ни при каких условиях», – считает канцлер.

Париж, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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