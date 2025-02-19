Чехия перестанет принимать беженцев с Украины на льготных основаниях после прекращения боевых действий

После того, как на Украине будет объявлено перемирие или режим прекращения боевых действий, Чехия перестанет принимать беженцев из это страны на льготных основаниях. Ни один украинец не получит статус временной защиты, заявил министр внутренних дел республики Вит Ракушан, сообщает агенство EurAsia Daily.

Автоматически статус временной защиты не получат и те мужчины, чьи семьи уже находятся в Чехии, – им придется подавать заявление на получение вида на жительство на общих основаниях, как и другим иностранцам. Министр внутренних дел республики Вит Ракушан также отметил, что, если будет объявлено перемирие, уже на следующий день для всех беженцев завершится срок временной защиты в Чехии. Однако в течение определенного времени они по-прежнему смогут оставаться в стране и будут иметь возможность подать заявление на получение временного вида на жительство.

В настоящее время программа временной защиты для беженцев с Украины действует в Чехии до конца марта. По данным чешского МВД, в первой половине февраля этого года этим статусом обладали более 396 700 беженцев. Временная защита позволяет получить доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию и рынку труда, отмечает радио «Бизнес ФМ».

Прага, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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