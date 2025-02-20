В Чехии молодой человек зашел в торговый центр и зарезал двух женщин

В Чехии молодой человек зарезал двух женщин.

Полиция сообщила, подозреваемый, гражданин Чехии 16-ти лет, был арестован через несколько минут после инцидента, который произошел в магазине в торговом районе недалеко от Градца Кралове, примерно в ста километрах к востоку от Праги.

Пресс-секретарь полиции Ива Кормошова сообщила Aktuálně.cz, что обе женщины были сотрудницами магазина и что мотивы нападавшего или его отношения с жертвами на данный момент не ясны. «Мы задержали подозреваемого примерно через десять минут, менее чем в километре от места преступления. Он был задержан сотрудниками оперативного подразделения», – добавила пресс-секретарь.

На месте происшествия находятся десятки сотрудников полиции и несколько бригад скорой медицинской помощи, в том числе автомобиль экстренного реагирования.

Прага, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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