В Чехии молодой человек зашел в торговый центр и зарезал двух женщин

В Чехии молодой человек зарезал двух женщин.
Полиция сообщила, подозреваемый, гражданин Чехии 16-ти лет, был арестован через несколько минут после инцидента, который произошел в магазине в торговом районе недалеко от Градца Кралове, примерно в ста километрах к востоку от Праги.
Пресс-секретарь полиции Ива Кормошова сообщила Aktuálně.cz, что обе женщины были сотрудницами магазина и что мотивы нападавшего или его отношения с жертвами на данный момент не ясны. «Мы задержали подозреваемого примерно через десять минут, менее чем в километре от места преступления. Он был задержан сотрудниками оперативного подразделения», – добавила пресс-секретарь.
На месте происшествия находятся десятки сотрудников полиции и несколько бригад скорой медицинской помощи, в том числе автомобиль экстренного реагирования.
Прага, Елена Васильева
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