В сад российского консульства в Марселе кто-то бросил две дутылки с зажигательной смесью

Появились подробности относительно инцидента с российским консульством в Марселе. Как сообщали французские СМИ, сегодня утром там прогремел взрыв.

Как уточняет BFMTV, в понедельник 24 февраля около 8 утра в российское консульство в Марселе были брошены две бутылки с зажигательной смесью. Как сообщают в полиции,

обе бутылки попали в сад, не причинив ущерба. Пострадавших также нет.

Консульство расположено на авеню Амбруаз-Паре, в 8-м округе Марселя. Там сосредоточено множество консульств, в том числе Египта, Туниса, Армении и Сан-Томе и Принсипи.

На месте происшествия находятся около тридцати пожарных и полицейских.

Марсель, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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