У фон дер Ляйен есть план потратить на европейскую оборону 800 млдр евро

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила сегодня с предложениями по увеличению оборонного бюджета Евросоюза.

«Мы живем в опасное время, безопасность Европы находится под серьезной угрозой, вопрос теперь в том, сможем ли мы отреагировать с необходимой скоростью», – отметила чиновница, заявив, что у ЕС уже есть план из пяти пунктов «ReArm Europe».

Согласно ему, необходимо выделить 800 миллиардов на европейскую оборону.

«Мы предложим активировать положения о национальных гарантиях. Если бы государства-члены увеличили свои расходы на оборону в среднем на 1,5% ВВП, это могло бы создать фискальное пространство в размере около 650 млрд евро за четырехлетний период», – пояснила фон дер Ляйен.

А затем ЕС «предоставит еще 150 миллиардов евро в виде кредитов государствам-членам» для инвестиций в оборону – на производство оружия, ПВО и для финансирования боевых действий на Украине.

Брюссель, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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