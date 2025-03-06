«Дисней» опасается проводить премьеру нового фильма «Белоснежка» в Британии

«Дисней» опасается проводить премьеру нового фильма «Белоснежка» в Великобритании. По словам боссов компании, на которых ссылается Daily Mail, есть риск получить негативную реакцию зрителей.

Несмотря на то, что релиз запланирован на конец этого месяца, фильм уже подвергся критике за то, что Белоснежку играет латиноамериканская актриса Рэйчел Зеглер, а в названии не упоминаются «семь гномов».

Инсайдер сообщил изданию Mail: «Disney уже предвидят негативную реакцию на «Белоснежку» и поэтому сграфик встреч со СМИ сокращен до нескольких строго контролируемых пресс-мероприятий. Премьеры фильма в Лондоне с участием Рэйчел Зеглер не будет вообще.

Решение было принято после того, как актриса Рэйчел Зеглер, исполнившая роль Белоснежки, была названа «ходячей пиар-катастрофой для Disney» из-за противоречивых комментариев о своей роли.

В интервью 2022 года 23-летняя мисс Зеглер назвала оригинальный фильм «устаревшим» и раскритиковала такие моменты, как отношения Белоснежки с Принцем Чармингом, назвав его «парнем, который буквально преследует ее», а также назвала фильм «странным».

В более раннем интервью Зеглер также раскритиковала «проблемное» изображение компанией Disney принцесс и женщин, занимающих руководящие должности, отметив при этом, что фильм напугал ее в детстве, что лишь подлило масла в огонь.

Помимо ее комментариев, роль Рэйчел Зеглер в роли Белоснежки вызвала новые споры в свете недавних усилий Disney по созданию более репрезентативных в культурном отношении историй.

Зеглер, которая является наполовину колумбийкой, наполовину полькой, спросили, почему ей дали эту роль, если Белоснежка – персонаж родом из Германии.

После переноса даты выхода на 2024 год из-за забастовки Гильдии киноактеров и киноакадемии США (SAG-AFTRA) релиз фильма «Белоснежка» теперь запланирован на 21 марта 2025 года.

Когда в декабре 2024 года вышел первый трейлер «Белоснежки», он быстро набрал более миллиона дизлайков, поскольку в нем также было показано чрезмерное использование компьютерной графики.

Он уже разочаровал Дэвида Хэнда, чей отец работал над мультфильмом, принесшим Уолту Диснею почетный «Оскар».

Хэнд сказал, что отец перевернулся бы в гробу, увидев новый фильм.

Лондон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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