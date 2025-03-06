Фон дер Ляйен настаивает на мире через силу для Украины и обещает оружие Киеву

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вновь заявила, что Украине нужен мир через силу. Поэтому, по ее словам, Евросоюзу необходимо активно вооружаться самому и продолжать вооружать Киев. В свою очередь, премьер Польши Дональд Туск призвал Европу вступить в гонку вооружений с Россией.

«Мы хотим мира [на Украине] через силу, поэтому я презентую сегодня лидерам ЕС план перевооружения ЕС, который даст 800 млрд евро инвестиций в оборону», – сказала Фон дер Ляйен по прибытии на экстренный саммит Евросоюза в Брюсселе.

По ее словам, этот план «дает странам ЕС возможность инвестировать в оборонную индустрию Украины или покупать военное оборудование, которое будет прямо поставлено на Украину», передает ТАСС.

Польский премьер Дональд Туск со своей стороны поддержал инициативу по увеличению финансирования оборонной промышленности ЕС. Он заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений с Россией и выиграть ее. По его словам, план по перевооружению Европы является первым шагом на этом пути.

План перевооружения ЕС, инициированный Фон дер Ляйен подразумевает заимствование странами Евросоюза до 150 млрд на оборону. Еврокомиссия займет эти деньги на финансовых рынках, чтобы потом их отдать взаймы странам при условии совместных закупок оружия в Европе. Эти средства пойдут на производство систем ПВО в ЕС и оружия для Украины. Кроме того, ЕК предложила странам повысить расходы на оборону на 1,5%, чтобы собрать 650 млрд евро на производство оружия.

Брюссель, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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