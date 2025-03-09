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Воскресенье, 9 марта 2025, 10:12 мск

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Германия стала бояться покупать у США самолеты

Германия может отказаться от покупки 35 американских истребителей F-35A на сумму 8,3 миллиарда евро, если в них будет встроен дистанционный «аварийный выключатель». Об этом заявил экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. По его словам, сомнения возникли из-за последних решений американской администрации.

«Если США могут поступить с будущими немецкими F-35 так, как они сейчас поступают с Украиной, мы могли бы рассмотреть расторжение договора», – подчеркнул Ишингер (цитата по РИА Новости).

Напомним, Вашингтон дистанционно отключил на переданных ВСУ реактивных системах залпового огня HIMARS возможность обнаружения и захвата цели.

Также президент США Дональд Трамп принял решение приостановить военную помощь Украине.

Также Штаты перестали делиться с Киевом разведданными, напоминает «Российская газета».

Берлин, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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