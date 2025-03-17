Брюссель одобрил очередной транш Украине на 3,5 млрд евро

Совет Евросоюза в понедельник согласовал выделение Украине очередного транша макрофинансовой помощи на 3,5 млр евро, обещанного ранее Еврокомиссией.
«Украина в ближайшее время получит порядка 3,5 млрд евро после одобрения Советом ЕС третьего платежа в рамках фонда ЕС для Украины», – говорится в заявлении Совета ЕС, передает РИА «Новости».
В конце февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев сообщила, что ЕС направит Украине в марте очередной транш макрофинансовой помощи в размере 3,5 млрд евро.
Брюссель, Наталья Петрова
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