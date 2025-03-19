Макрон по телефону напомнил Трампу о европейских интересах

Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил Дональду Трампу после встречи представителями руководства Германии во вторник вечером, сообщили BFMTV в Елисейском дворце. Там же пояснили, что в настоящее время европейские лидеры находятся в ежедневном контакте в контексте ситуации с конфликтом на Украине. По версии Елисейского дворца, Макрон напомнил Трампу о европейских интересах в этом вопросе.

Напомним, что накануне Дональд Трамп созвонился с Владимиром Путиным, что обсудить широкий спектр вопросов, в том числе ситуацию на Украине. Стороны договорились продолжать диалог.

Париж, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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