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Среда, 19 марта 2025, 15:37 мск

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Макрон по телефону напомнил Трампу о европейских интересах

Фото: AP Photo/ Aurelien Morissard

Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил Дональду Трампу после встречи представителями руководства Германии во вторник вечером, сообщили BFMTV в Елисейском дворце. Там же пояснили, что в настоящее время европейские лидеры находятся в ежедневном контакте в контексте ситуации с конфликтом на Украине. По версии Елисейского дворца, Макрон напомнил Трампу о европейских интересах в этом вопросе.

Напомним, что накануне Дональд Трамп созвонился с Владимиром Путиным, что обсудить широкий спектр вопросов, в том числе ситуацию на Украине. Стороны договорились продолжать диалог.

Париж, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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