Во Франции гражданам раздадут брошюры о выживании в случае ядерной войны

Власти Франции намерены выпустить для граждан руководство по выживанию. Это будет 20-страничная брошюра, в которой будут изложены 63 меры о том, как защитить себя и свои семьи в случае вооруженного конфликта, стихийных бедствий, промышленных аварий или использования ядерного оружия.

В него войдут советы о том, как создать «комплект для выживания» с предметами первой необходимости: шесть литров воды, консервы, батарейки, фонарик и основные медицинские принадлежности, такие как парацетамол и бинты.

Что особенно важно, в нем будут даны советы о том, что делать, если нападение неизбежно, в том числе о том, как присоединиться к местным группам по обороне, например, записаться в резервные подразделения или пожарные группы.

Гражданам также советуют «запирать двери» в случае ядерного инцидента – совет, который уже вызвал насмешки со стороны комментаторов.

Несмотря на тревожное содержание, французское правительство настаивает, что брошюра не является прямым ответом на конфликт России и Украины.

Президент Эммануэль Макрон ранее предупреждал, что Европа должна быть готова противостоять «российской угрозе» и адаптироваться к возможности сокращения военной поддержки со стороны Америки.

Французский комик Матье Ноэль, между тем, уже высмеял идею призыва людей «запасаться водой» и «запирать двери» на случай падения ядерной бомбы.

«Путин может сбросить ядерную бомбу на Париж, Эбола может поразить Канталь – мы будем готовы, – пошутил он в эфире France Inter. – Раз уж вы об этом заговорили, почему бы вам не посоветовать не заниматься сноркелингом во время цунами?»

Отметим, что брошюры с советами для граждан рассылают и в других странах. В Польше, к примеру, население вскоре получит руководство о том, как пережить будущие кризисы. Как сообщил заместитель директора отдела гражданской защиты МВД Польши Роберт Клоновски, брошюры проинформируют людей о том, «как действовать в различных опасных ситуациях». По его словам, гражданским лицам будут предоставлены советы военного времени о том, как справляться с «отключением электроэнергии на несколько дней или часов», добавив, что эта информация также пригодится при реагировании на стихийные бедствия.

Брошюра будет издана на польском и украинском языках – для около 900 000 украинских беженцев, находящихся в стране. Будет подготовлена специальная версия советов для детей.

В прошлом году Швеция разослала пять миллионов экземпляров 32-страничной брошюры под названием «Если наступит кризис или война», в которой гражданам рекомендовалось запасаться едой и водой и быть готовыми к вооруженному нападению.

Париж, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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