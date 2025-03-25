В Чехии на складе для боеприпасов произошел взрыв

В Чехии на заводе Poličské strojírny в регионе Свитавы во вторник утром прогремел взрыв. По данным спасателей, авария произошла на складе боеприпасов, один человек получил серьезные травмы. Пожарные эвакуировали людей из района, объявив третий уровень тревоги из четырех.

По данным полиции, одной из возможных причин взрыва может стать дефект технологии производства в одном из цехов. Сотрудникам пришлось покинуть помещение.

Сообщение об инциденте поступило в 8:54 по местному времени, пишут чешские СМИ. Спасатели направили в район Боржины, где расположен комплекс, два экипажа и вертолет. «Это был взрыв на складе боеприпасов. Людей эвакуировали. Пострадал один человек», – сообщила представитель спасателей Алена Кисяла.

Пожарные сообщили, что тяжело раненый мужчина был доставлен вертолетом в больницу в Оломоуце. На место происшествия выехали одиннадцать подразделений.

«В настоящее время мы реагируем на чрезвычайную ситуацию на Poličské strojírny. В связи с этим нам пришлось эвакуировать людей из здания. Мы заверяем общественность, что им ничего не угрожает», – сообщила полиция в социальных сетях.

По словам пресс-секретаря города Надежды Шауэровой, в связи с инцидентом дорога от Полички до Короухве закрыта до дальнейшего уведомления.

Председатель совета директоров компании Дэвид Хац заявил, что компания интенсивно сотрудничает с компонентами интегрированной системы спасения.

«Сегодня утром на нашей территории произошло чрезвычайное событие, к которому мы относимся со всей серьезностью. Безопасность наших сотрудников и жителей окрестностей имеет для нас решающее значение. Все необходимые меры были приняты сразу же после инцидента», – сказал Хац.

СМИ пишут, что это не первый подобный инцидент на предприятии. В феврале 2017 года в одном из производственных залов произошел взрыв внутри гидравлического пресса – он был вызван пластитом, входившим в состав боеприпасов.

Затем начался пожар, а затем последовали взрывы других хранящихся материалов. В результате серии взрывов пострадали 19 человек, в том числе двенадцать сотрудников компании и семь пожарных, 120 человек были эвакуированы. Полиция расследовала инцидент и в феврале 2021 года предложила предъявить обвинения трем физическим и одному юридическому лицу.

Компания Poličské strojírny принадлежит холдингу STV Invest, который арендовал часть помещений компании. Завод STV Group в Поличке производит крупнокалиберные боеприпасы, занимается ремонтом военной техники и поставкой запасных частей.

Прага, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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