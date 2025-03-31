В Праге на Влтаве перевернулась лодка с людьми, один человек утонул

Сегодня утром недалеко от Штеховице в районе Прага-Запад перевернулась лодка, на борту которой находились семь человек. Шестерым удалось добраться до берега, один мужчина утонул в реке Влтава. По предварительной информации, их застало врасплох сильное течение, сообщила пресс-секретарь полиции Михаэла Рихтерова.

Инцидент был зафиксирован до 8:00 утра. Пока не ясно, что именно это было за судно. Полиция расследует дело. На место происшествия прибыли спасатели из Збраслава и Давле. «К сожалению, смерть мужчины констатирована на месте происшествия», – сообщили в Службе спасения Ассоциации самаритян Чешской Республики.

Прага, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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