В Словакии медведь убил мужчину, который гулял по лесу

Медведь, вероятно, убил человека недалеко от Детвы в центральной Словакии, сообщает Государственная служба охраны природы Словацкой Республики (ŠOPSR) на своем сайте. По сообщениям СМИ, мужчина пропал без вести в воскресенье – он не вернулся с прогулки.

Мужчину искали полиция, пожарные и волонтеры. Как сообщает Joj TV на своем сайте, им пришлось передвигаться по труднодоступной местности. Тело пропавшего мужчины было найдено недалеко от Детвы поздно ночью. У мужчины были серьезные травмы головы. Пожарных сопровождали вооруженные сотрудники полиции, поскольку, как сообщалось, в этом районе водятся медведи.

В понедельник ŠOPSR сообщила, что ее группа по борьбе с бурыми медведями также прибыла на место и установила оборудование для мониторинга и знаки, предупреждающие о присутствии животного. Агентство призвало посетителей гор быть особенно осторожными в эти дни, поскольку теплая погода увеличивает риск встречи с медведем в дикой природе.

В этом году в Словакии было зарегистрировано несколько случаев травм после нападений медведей. В начале октября прошлого года в районе Липтовски-Микулаш медведь напал на грибника, 55-летний мужчина скончался от полученных травм.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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