В Швейцарии подростка, который хотел совершить взлом, убило дверью

16-летний подросток получил смертельные ранения при попытке взлома в Швейцарии. Об этом в воскресенье сообщила полиция кантона Во. Автоматическая дверь захлопнулась на шее подростка, когда он попытался ее открыть силой, сообщает сегодня сайт австрийской телекомпании ORF.

В ходе расследования выяснилось, что в субботу вечером молодой человек попытался взломать сэндвич-магазин в Веве на Женевском озере. Полиция обнаружила его бездыханным рано утром. Экстренные службы не смогли реанимировать его. Молодой человек скончался на месте происшествия.

Власти считают, что это был несчастный случай. По их словам, молодой человек использовал верхнюю часть тела, чтобы открыть электрическую раздвижную дверь, которая закрылась на его шее.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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