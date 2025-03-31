Марин Ле Пен запретили избираться в президенты и приговорили к четырем годам лишения свободы

Суд Парижа вынес приговор лидеру французской парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен по делу о растрате средств Европарламента. Политик получила четыре года лишения свободы, из них два – условно. Суд также запретил ей избираться в органы власти в течение пяти лет, передает BFM-TV. Ле Пен также обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Приговор в части поражения в избирательных правах вступил в силу немедленно.

Парижский суд признал Марин Ле Пен виновной в растрате средств Европарламента в 2004-2016 годах посредством фиктивного найма помощников депутатов партии «Национальное объединение», которые в действительности работали не в интересах Европарламента, а в интересах партии Ле Пен. Ущерб для Европарламента суд оценил в 4,1 млн евро.

Таким образом, приговор лидеру парламентской фракции партии «Национальное объединение» лишает ее возможности баллотировать на пост президента в 2027 году.

Помимо Марин Ле Пен, виновными по делу о растрате признаны восемь депутатов партии «Национальное объединение». Кроме того, еще 12 депутатов признаны виновными в сокрытии информации. Суд запретил всем им выдвигаться на выборы.

Ле Пен покинула зал суда, не дожидаясь окончания оглашения приговора.

Лидер «Национального объединения» Жордан Барделла заявил, что сегодня «казнена французская демократия». «Сегодня несправедливо осуждают не только Марин Ле Пен: казнят французскую демократию», – написал Барделла в соцсети X.

Вынесенный Ле Пен приговор также осудил заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини. «Те, кто боится суда избирателей, часто находят утешение в решении судов. В Париже осудили Марин Ле Пен и хотели бы исключить ее из политической жизни. Плохую картину мы видим и в других странах, например, в Румынии», – заявил политик.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил поддержку Марин Ле Пен. «Я – Марин», – написал он в соцсети Х на французском языке.

Париж, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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