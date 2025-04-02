Венгрия готова выйти из Международного уголовного суда (МУС).
Об этом заявил министр юстиции Бенсе Тузон на закрытой встрече с дипломатами, сообщают европейские СМИ.
Согласно утечке информации после совещания, проект постановления парламента, разрешающего правительству инициировать процедуру выхода, уже подготовлен.
Отметим, что в среду вечером премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, на которого МУС выписал орден на арест, прибудет в Будапешт, а в четверг он встретится с премьер-министром Виктором Орбаном, который пригласил его, гарантируя, что он не будет исполнять ордер МУС.
Будапешт, Елена Васильева
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