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Среда, 2 апреля 2025, 13:55 мск

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Венгрия готова выйти из Международного уголовного суда

Венгрия готова выйти из Международного уголовного суда (МУС).

Об этом заявил министр юстиции Бенсе Тузон на закрытой встрече с дипломатами, сообщают европейские СМИ.

Согласно утечке информации после совещания, проект постановления парламента, разрешающего правительству инициировать процедуру выхода, уже подготовлен.
Отметим, что в среду вечером премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, на которого МУС выписал орден на арест, прибудет в Будапешт, а в четверг он встретится с премьер-министром Виктором Орбаном, который пригласил его, гарантируя, что он не будет исполнять ордер МУС.

Будапешт, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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