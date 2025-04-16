В Германии могут промаркировать дороги, пригодные для танков

Пригодные для проезда военной техники дороги предложил промаркировать специальными знаками глава Союза резервистов Германии Патрик Зенсбург, сообщает телеканал ZDF.

По его словам, сейчас Бундесвер зачастую не может определить возможность использования дорог и мостов для передислокации тяжелой техники. «Если запланированный маршрут придется изменить, у солдат, отвечающих за это, возникнут трудности, а застрявший конвой станет легкой мишенью», – заявил он.

Во время холодной войны на мостах и дорогах в Германии устанавливали специальные знаки для танков. На желтом фоне была размещена информация о несущей способности переправ и шоссе и указан «максимальный класс военной нагрузки». С 2009 года минобороны ФРГ больше не требует установки таких знаков, напоминает «Российская газета».

Берлин, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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