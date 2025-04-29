В Испании и Португалии почти возобновили нормальное электроснабжение

Во вторник в Испании и Португалии возобновилась подача электроэнергии после долгих часов полного блэкаута неизвестного происхождения, которое вызвало хаос на всем Пиренейском полуострове. На улицах различных районов Мадрида возвращение электричества вечером часто сопровождалось аплодисментами и криками радости жителей после долгого дня не только без электричества, но и без интернета и мобильных телефонов, сообщает BFMTV.

По данным оператора электроэнергии в Испании, по состоянию на утро вторника электроснабжение на материковой части Испании восстановлено «более чем на 99%». По данным REE, по состоянию на 6 утра подача электроэнергии была обеспечена на уровне 99,16 процента, а объем производства составил 21,26 мегаватт (МВт).

В Португалии, по данным местного оператора электросетей, в около 6,2 млн из 6,5 млн домов вернули электроснабжение ночью.

Премьер-министр Испании Педро Санчес не рискнул дать объяснение причинам отключения электроэнергии, которое началось в 12:33 в понедельник. «Ни одна гипотеза не была «отвергнута», – подчеркнул он на пресс-конференции. «Никогда» не было подобного «коллапса» испанской сети, продолжил он, уточнив, что «15 гигаватт» электроэнергии были «внезапно потеряны» в испанской сети, и все это «всего за пять секунд». «Пятнадцать гигаватт соответствуют примерно 60% потребности Испании в электроэнергии в это время суток», – заявил глава правительства.

Его португальский коллега Луис Монтенегро, со своей стороны, говорил о «серьёзной и беспрецедентной ситуации», истоки которой «вероятно следует искать в Испании».

По данным европейского органа по надзору за воздушным движением Евроконтроль, также было серьезно нарушено воздушное движение, особенно в аэропортах Мадрида, Барселоны и Лиссабона. Однако премьер-министр Испании вечером подчеркнул, что из 6000 рейсов, запланированных в стране на понедельник, были отменены только 344.

«Проблем с безопасностью нет. Наша больничная система функционирует нормально», – заверил в понедельник Педро Санчес, призвав граждан «действовать ответственно и граждански».

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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