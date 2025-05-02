После того как немецкая правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) стала, согласно опросам, самой популярной в стране, Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ (контрразведка) признала ее экстремистской организацией на всей территории Германии. Соответствующее заявление опубликовала контрразведка.

«Федеральное ведомство по защите конституции классифицирует партию «Альтернатива для Германии» как устоявшуюся правоэкстремистскую организацию», – говорится в сообщении. В ведомстве заявили, что АдГ угрожает «свободному демократическому базовому порядку». Партия не признает граждан Германии, эмигрирующих из преимущественно мусульманских стран, равноправными членами общества, указали в контрразведке.

На федеральном уровне АдГ ранее квалифицировалась как «подозреваемая правоэкстремистская партия».

В самой партии сочли решение контрразведки «серьезным ударом по немецкой демократии» и уже готовят судебный иск.

Как отмечают немецкие СМИ, решение открывает для властей возможность слежки за членами партии вплоть до прослушивания телефонов, пишет ТАСС. Организация пока не запрещается, поскольку это может сделать только Федеральный конституционный суд.

И.о. канцлера ФРГ Олаф Шольц призвал не торопиться с процедурой запрета АдГ. «Я против спешки. Мы должны тщательно взвесить данную классификацию», – сказал он (цитата по Reuters).

На февральских выборах в бундестаг АдГ заняла второе место с 20,8% голосов. Популярность партии продолжила расти. По итогам опроса, проведенного в середине апреля, АдГ с рейтингом 26% стала первой по симпатиям населения страны.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя решение по АдГ, высказал мнение, что власти в ФРГ считают экстремистами тех, у кого рейтинг выше. «ХДС/ХСС, СДПГ и другие обычные партии Германии признают экстремистами тех, у кого выше рейтинг», – написал он в соцсети X (заблокирована в РФ).

Берлин, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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