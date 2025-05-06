Еврокомиссия намерена запретить импорт российского газа к концу 2027 года

Еврокомиссия сегодня опубликует «дорожную карту» по отказу от российского газа. Инициатива предусматривает введение запрета на заключение новых газовых сделок с Россией к концу 2025 года и поэтапное прекращение импорта российского газа к концу 2027 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех неназванных европейских чиновников.

По данным источников, документ будет включать обязательство предложить в июне запрет на новые сделки по импорту российского газа и спотовые соглашения к концу 2025 года. Кроме того, по информации агентства, «дорожная карта» включит обязательство внести юридическое предложение о запрете импорта обычного и сжиженного газаиз России по действующим контрактам к концу 2027 года.

При этом, как отмечается в публикации, планы ЕК могут измениться.

Накануне Reuters сообщало, что ЕС вряд ли сможет расторгнуть действующие контракты на поставку российского газа, используя такие правовые возможности, как форс-мажор, поскольку Россия выполняет свои обязательства по поставке голубого топлива.

В то же время, как пишет Politico, план Еврокомиссии по отказу от российского газа может быть проигнорирован европейским бизнесом, так как ряд компаний уже рассматривает возможность возобновления полноценного импорта газа из России.

Брюссель Май 06, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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