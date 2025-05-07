Фон дер Ляйен призвала ускорить процесс принятия Украины в ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен ускорить процесс вступления Украины в европейское сообщество. Она призвала страны ЕС начать переговоры по этому вопросу уже в 2025 году. Заявление прозвучало на сессии Европарламента в Страсбурге.

«Мы должны ускорить путь Украины к членству в нашем союзе. Это не только стремление Украины. Это может быть самой надежной гарантией безопасности», – цитирует фон дер Ляйен РИА «Новости».

Глава ЕК добавила, что Брюссель «усердно работает» с Украиной, что открыть переговоры по присоединению Киева к ЕС в 2025 году. «Присоединение Украины к нашему союзу является величайшей гарантией справедливого и прочного мира», – уверяет она.

Фон дер Ляйен также заявила, что для поддержки Украины необходим полный отказ Европы от российского газа и продолжение поставок военной помощи. По ее словам, ЕС ежемесячно тратит 1,8 млрд евро на российские энергоресурсы, и это нужно прекратить.

Накануне против поспешного приема Украины в Евросоюз выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его оценке, это станет «не очень хорошей сделки», потому что Украина будет обузой для ЕС. «Было бы огромной ошибкой направлять европейские средства на Украину вместо того, чтобы использовать их для укрепления испытывающей трудности европейской экономики»,– отметил Орбан, чьи слова приводит ТАСС.

В Венгрии сейчас проходит референдум по вопросу членства Украины в ЕС, инициированный властями. По мнению Будапешта, поспешное присоединение Украины к сообществу нанесет серьезный ущерб европейской экономике и втянет ЕС в прямой конфликт с Россией.

Страсбург, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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