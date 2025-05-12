ЕС потратит 900 млн евро доходов от активов России на оружие для Киева

Евросоюз до конца 2025 года направит на закупки оружия и боеприпасов для Украины 900 млн евро доходов от замороженных активов России. Об этом сообщил еврокомиссар по обороне Андрю Кубилюс.

Еще 1 млрд евро планируется направить на производство беспилотников и ракет на Украине, добавил представитель внешнеполитической службы Евросоюза Шарль Фрис. По его словам, первые контракты были подписаны во Львове на прошлой неделе. «Теперь деньги будут инвестированы в передовые разработки украинской оборонной промышленности», – подчеркнул Фрис.

Он также сообщил, что Евросоюз и Украина создадут еще одну совместную комиссию, которая займется военно-техническим сотрудничеством между Брюсселем и Киевом.

Ранее Еврокомиссия сообщила, что ЕС потратил на помощь Украине 150 млрд евро, из которых 50 млрд евро пришлись на поставки оружия Киеву.

Брюссель, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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