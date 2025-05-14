Министр иностранных дел Франции мечтает о 500-процентных пошлинах на российскую нефть

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что в четверг в Турции он встретится с сенатором США Линдси Грэмом, «который разработал чрезвычайно мощный пакет санкций, включая 500% таможенных пошлин на импорт российской нефти».

Жан-Ноэль Барро заявил в эфире французского телеканала BFMTV, что в четверг в Турции он встретится с Линдси Грэмом, «который разработал чрезвычайно мощный пакет санкций, предусматривающий таможенные пошлины в размере 500% на импорт российской нефти и 500% на страны, которые сегодня продолжают импортировать российскую нефть».

«Нам придется идти дальше»

«Россия нашла способы обойти блокаду, введенную Европой и Соединенными Штатами. Перекрытие крана таким образом – это способ взять Россию за горло», – продолжил он. В среду Евросоюз принял 17-й пакет санкций против России, нацеленный на «танкеры-призраки», используемые для обхода действующих санкций.

«Но нам придется пойти дальше, потому что эти масштабные санкции пока не убедили Владимира Путина в необходимости продолжать агрессивную войну против Украины», – настаивал Жан-Ноэль Барро, полагая, что необходимо работать над новыми мерами, «которые могли бы задушить российскую экономику раз и навсегда». «Я надеюсь, что Европа, в свою очередь, сможет ввести санкции против углеводородов », – добавил министр.

Что про это все думают французы

Газета «Фигаро», перепечатавшая угрозы министра иностранных дел Франции в адрес России, открыла комментарии под статьей. «Новый День» приводит некоторые из них без редактирования.

Диоген Diogène

14.05.2025 2:12 PMle 14/05/2025 14:12

Вчера вечером у нас был главный комик, а теперь его помощники...

Хороший полный Bon plein

14.05.2025 14:12le 14/05/2025 14:12

У россиян достаточно резервов, чтобы отдать приказ об остановке добычи нефти. В этот момент вы увидите, что баррель будет стоить 500 долларов, а Европа полностью остановится. В этой глупой игре мы погибнем раньше остальных.

Merco74 Merco74

14.05.2025 2:11 PMle 14/05/2025 14:11

Пожалуйста, не ставьте Россию на колени, это слишком дорого обходится Франции, учитывая, что в то же время ВВП России стремительно растёт...

Кстати о стрелах, поскольку Барро ещё менее стрелок, чем Ле Мэр, у которого их и так было чертовски много, это многообещающе...

Desgarils Desgarils

14.05.2025 14:10le 14/05/2025 14:10

Можете ли вы назвать хоть один пакет санкций, который оказал влияние? Ни против Ирана, ни против Кубы, ни против России...

Так зачем же продолжать играть в террористическую игру?

Хороший полный Bon plein

на 05/14/2025 2:10 PMle 14/05/2025 14:10

Это хорошо, мы сможем платить за газ еще больше. Этот Барро великолепен.

Париж, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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