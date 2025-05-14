Мэр Парижа Анн Идальго позвала всех купаться в Сене

Мэр Парижа Анн Идальго объявила об открытии после более чем столетнего запрета трех мест, предназначенных для купания в Сене.

Согласно заявлению городской ратуши, после спортсменов настало время публики попробовать, какая она – вода в старой реке. Во время Олимпийских игр прошлым летом на Сене проходили соревнования по плаванию на открытой воде и триатлону. Через год, как и было обещано, в самом центре Парижа откроются три контролируемые зоны для плавания: на набережной Берси, в Бра-де-Гренель и в Бра-Мари.

Открытие пляжей состоится 5 июля, сообщила на пресс-конференции в среду мэр столицы Анн Идальго. На территории комплекса «Гренель» будет также обустроена игровая площадка для детей.

Еще две площадки откроются с 28 июня на Марне: в Мезон-Альфоре и Жуанвиль-ле-Пон в Валь-де-Марне.

Париж, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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